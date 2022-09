Nave “kamikaze” da NASA em rota de colisão com asteroide

O cenário é comum nos filmes de ficção científica, mas desta vez vai mesmo acontecer na vida real. A NASA lançou uma missão “kamikaze” para desviar a trajetória de um asteroide. O objetivo da missão “DART” é testar um método de defesa planetária contra objetos que se aproximem da Terra.

Mas calma, desta vez a ameaça não é real e não há nenhum asteroide em rota de colisão com a Terra. Trata-se do asteroide Dimorphos, que órbita ao redor do Sol. A colisão está prevista para as 23:14 de segunda-feira, 26 de setembro, a uma velocidade de 20 mil quilómetros por hora.

A nave lançada pela NASA é pouco maior que um carro e enfrenta um asteroide cujo diâmetro é metade da altura da Torre Eiffel. O objetivo desta missão “kamikaze” é que a colisão entre os dois altere ligeiramente a trajetória do Dimorphos.

O evento será observado pelos telescópios Hubble e o moderno James Webb.

Ao redor do planeta Terra há cerca de 30 mil asteroides de todos os formatos e tamanhos e todos os anos são descobertos mais três mil. “Garanto que se continuarmos a observar, eventualmente aparecerá um [potencialmente perigoso para a Terra]”, disse o cientista da NASA Thomas Zurbuchen.