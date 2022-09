Reveladas imagens da filha de Kim Jong Un? Coreia do Sul investiga

Os serviços de informação da Coreia do Sul estão a analisar o que podem ser as primeiras imagens de uma das filhas de Kim Jong-Un, o líder da Coreia do Norte.

As imagens foram emitidas há cerca de duas semanas, mas ganharam agora especial relevância ao colocar-se a hipótese de a menina - intensamente focada pelas câmaras da televisão pública norte-coreana e fruto de uma atenção particular por parte do líder da nação, Kim Jong Un, e da esposa, Ri Sol-Ju, poder ser filha do casal.

O momento foi captado no aniversário da república socialista, que é simultaneamente hereditária, tal como as monarquias. Daí a importância de conhecer os descendentes do líder da nação, matéria mantida sob secretismo a par de tantas outras questões, num dos regimes, de caráter ditatorial, mais fechados e secretos do mundo.

De acordo com várias fontes não oficiais disponíveis, Kim Jon-Un terá ao todo três filhos: duas crianças nascidas em 2010 e 2017, cujos géneros não são conhecidos, e uma menina nascida em 2013, chamada Ju-ae. Pode ser esta a que se vê em destaque na celebração, a única que não tem o cabelo apanhado e que, no final da coreografia, é a destinatária de um gesto maternal de Ri Sol-Ju, enquanto o querido líder norte-coreano, é acarinhado efusivamente pela infantil multidão.