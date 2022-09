Tiroteio numa escola na Rússia faz pelo menos 13 mortos e vários feridos

(Última atualização às 11:27)

Um homem armado fez esta manhã pelo menos 13 mortos, incluindo sete crianças, e 21 feridos, numa escola no centro da Rússia, de acordo com as últimas informações avançadas pela agência russa TASS. O balanço anterior dava conta de pelo menos nove mortos e 20 feridos.

O Presidente russo, Vladimir Putin, classificou o tiroteio como um "ato terrorista desumano".

O governador da região da Udmurtia, Alexander Brechalov, informou em comunicado que o atirador ainda não identificado entrou numa escola em Izhevsk, capital da região, matou um guarda e algumas crianças.

“Há vítimas entre as crianças, também há feridos”, disse Brechalov.

De acordo com as autoridades locais, o atirador acabou por disparar sobre si próprio.

A escola, frequentada por alunos do 1º ao 11º ano, foi evacuada e foi também criado um perímetro de segurança em torno do estabelecimento de ensino, avançou um funcionário, citado pela agência Reuters.