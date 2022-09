Furacão Ian a caminho da Florida: o que esperar?

O furacão Ian está a caminho da Florida, nos Estados Unidos, com ventos a chegar aos 250 quilómetros por hora. As previsões do Centro norte-americano de Furacões apontam que a tempestade deverá atingir a costa pelas 20:00 (hora local, 01:00 em Lisboa).

Atualmente classificado com categoria 4 na escala Saffir-Simpson, o furacão Ian está no limite de subir à categoria 5 – a mais elevada da escala. Foi emitido um alerta de furacão para a região central da Florida. Mais de 7.000 guardas nacionais foram colocados em alerta, dos quais perto de 2.000 foram recrutados em estados vizinhos.

As previsões avançam que o Ian atinja a costa oeste da Florida com ventos de furacão, sendo o resto do estado atingido por uma tempestade tropical. Estas condições meteorológicas devem prolongar-se até ao final da semana, com o furacão a deslocar-se lentamente.