Maçãs e peras altamente contaminadas? Produtores falam em "alarmismo"

Um artigo publicado pelo PAN (“Pesticide Action Network”) Europa revelou que a frutas produzidas na Europa estão altamente contaminadas por pesticidas. No entanto, os produtores de fruta nacional dizem que se trata de um alarmismo e que os pesticidas são inofensivos para a saúde humana. O grau de contaminação quase duplicou nos últimos 10 anos.

As peras (49%), uvas (44%), maçãs (34%) e as framboesas (25%) estão entre as frutas com a maior percentagem de pesticidas.

Portugal é o país que tem das frutas mais contaminadas por pesticidas. No topo das listas estão as peras e as maçãs.

O presidente da Federação Nacional de Produtores de Frutas e Hortícolas, Domingos dos Santos, garante que os pesticidas são utilizados, mas dentro dos limites permitidos pela UE.

O relatório revela que, mesmo em pequenas doses, os pesticidas são uma ameaça para a saúde, estando relacionados com o aumento do risco de cancro, deformidades congénitas e doenças cardíacas.

Domingos dos Santos sublinha que os produtores são os “principais interessados em que os frutos e legumes tenham a melhor qualidade possível para os consumidores”.

A organização acusa os produtores de não utilizarem alternativas e relembra que a União Europeia aprovou duas leis para eliminar gradualmente os pesticidas mais tóxicos.