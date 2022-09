Sedes do partido alemão de extrema-direita AfD alvo de buscas

A Procuradoria-geral alemã fez esta quarta-feira buscas em sedes do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) no âmbito de investigações ao ex-líder Jorg Meuthen e ao seu tesoureiro Klaus-Gunther Fohrmann.

Segundo as autoridades, ambos são acusados de infringir as normas do partido e de apropriação indevida de fundos.

Como responsáveis pela contabilidade da força partidária entre 2016 e 2018, terão cometido irregularidades em relação a donativos recebidos pela AfD.

"Desde hoje de manhã, a Procuradoria de Berlim efetuou várias diligências sem aviso em sedes da AfD", divulgou a entidade num comunicado, apontando "a necessidade de clarificar uma série de pontos dos relatórios financeiros entre 2016 e 2018 e o financiamento da campanha de 2017".

Os atuais líderes do partido, Alice Weidel e Tino Chrupalla, criticaram as buscas, considerando que se trata de "uma medida desproporcional que procura intimidar a AfD".

Chrupalla disse que "se o procurador tivesse pedido, o partido teria respondido e entregado todos os documentos necessários".