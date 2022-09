Kamala Harris avisa Coreia do Norte: "Aliança com Seul está pronta a responder"

A vice-presidente dos EUA visitou a Zona Desmilitarizada entre as duas Coreias, uma faixa de 4 quilómetros que separa Coreia do Norte e Coreia do Sul.

O regime de Kim Jong-Un costuma usar momentos de atenção mediática para fazer testes militares e horas antes de Kamala Harris chegar à península da Coreia, já tinha lançado dois mísseis balísticos para o mar.

É a primeira vez que um alto representante da Administração Biden visita a Zona Desmilitarizada, que há um mês já tinha estado na rota da Presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi no périplo pla Ásia que agitou a diplomacia, com a visita a Taiwan.

A frequência e alto nível das viagens dos últimos meses mostram a importância que região tem na política externa dos Estados Unidos, numa altura de tensão crescente com a China, com a Rússia e de repetidas ameaças da Coreia do Norte. Aumentam as suspeitas sobre a retoma dos ensaios nucleares, tendo o último sido realizado em 2017.

Kamala Harris falou sobre as ameaças do regime norte-coreano à segurança e paz na região e reforçou a aliança com Seul. "O nosso objetivo comum é a completa desmilitarização da península da Coreia. A aliança entre os EUA e a República da Coreia está pronta a responder a qualquer contingência", acrescentou. Os Estados Unidos têm cerca de 28.500 soldados em missão na Coreia do Sul.

Antes, Kamala Harris visitou Tóquio, tal como já tinha feito Joe Biden em abril e Nancy Pelosi em agosto. Coreia do Sul e Japão são os mais importantes aliados dos Estados Unidos no Pacífico Norte.