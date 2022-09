Nova Iorque permitirá apenas venda de veículos zero emissões a partir de 2035

Nova Iorque apenas permitirá a venda de veículos com zero emissões a partir de 2035, seguindo os passos da Califórnia, que na semana passada decidiu proibir a venda de motores a combustão a partir do mesmo ano.

A medida é considerada pelas autoridades de Nova Iorque como um “passo crucial” para conseguir uma redução significativa das emissões de gases com efeito de estufa produzidos pelos transportes e será acompanhada por novos incentivos e investimentos para generalizar o uso de carros elétricos.

A governadora nova-iorquina, Kathy Hochul, explicou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que ordenou aos serviços ambientais do Estado que acelerem a nova regulamentação, depois da Califórnia ter assinado uma medida semelhante na semana passada.