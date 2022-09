Rainha Margarida da Dinamarca retira títulos reais a quatro netos

A Rainha Margarida da Dinamarca retirou os títulos reais a quatro dos oito netos.

O anúncio foi feito pela Casa Real, que esclarece que a principal razão é permitir que os quatro filhos do príncipe Joaquim - filho mais novo da Rainha - possam ter "vidas mais normais".

"A partir de 1 de janeiro de 2023, os descendentes de Sua Alteza Real o Príncipe Joaquim só poderão usar os títulos de Conde e Condessa de Monpezat, deixando de existir os títulos anteriores de Príncipe e Princesa da Dinamarca", lê-se no comunicado do Palácio.

Com esta decisão, diz ainda o Palácio, a Rainha quer "criar uma estrutura para que os quatro netos possam moldar a própria existência sem estarem limitados pelas obrigações especiais que uma afiliação formal à Casa Real implica".

Esta tomada de posição está alinhada "com mudanças semelhantes que outras casas reais realizaram nos últimos anos", acrescenta ainda o comunicado.

O príncipe Joaquim, de 53 anos, tem quatro filhos de dois casamentos: Nikolai, Felix, Henrik e Athena, com idades entre os 10 e os 23 anos.

A mãe dos dois netos mais velhos da Rainha está "chocada" com a decisão: "Isto veio do nada. As crianças sentem-se excluídas. (...) Eles não conseguem entender por que razão a identidade deles lhes está a ser retirada", disse à imprensa dinamarquesa.

Os restantes netos da Rainha, filhos do príncipe herdeiro Frederik, de 54 anos, vão manter os seus títulos.