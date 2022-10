Pelo menos 127 pessoas foram mortas em confrontos no final de um jogo de futebol, na Indonésia. Os episódios de violência aconteceram quando a equipa da casa perdeu a partida.

O Persebaya venceu o Arema – onde jogam Sérgio Silva e Abel Camará – por 3-2. No final do jogo, descontentes com o resultado, os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado, envolvendo-se em violentos confrontos com a polícia.

A violência das imagens pode chocar: