Nobel da Medicina atribuído a sueco Svante Pääbo pelas "descobertas no genoma de hominídeos extintos e evolução humana"

O prémio Nobel da Medicina e Fisiologia foi hoje atribuído ao cientista sueco Svante Pääbo e pioneiro da paleogenómica “pelos seus trabalhos no genoma de hominídeos extintos e descobertas sobre a evolução humana”, anunciou o secretário do Comité Nobel, Thomas Perlmann, no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia.

Svante Pääbo, de 67 anos, trabalha há várias décadas na Alemanha. onde, em 2009, descobriu que houve uma transferência de genes em cerca de 2% dos neandertais já desaparecidos para o atual Homo sapiens. “Com a sua investigação pioneira, Svante Pääbo fez algo aparentemente impossível: sequenciar o genoma do Neandertal, um parente extinto dos humanos atuais. Fez também a descoberta sensacional de um hominídeo anteriormente desconhecido, Denisova. É importante realçar que Pääbo também descobriu que a transferência de genes ocorreu desses hominídeos agora extintos para o Homo sapiens após a migração para fora da África há cerca de 70.000 anos. Esse antigo fluxo de genes para os humanos atuais tem relevância fisiológica hoje em dia, por exemplo, afetando como o nosso sistema imunitários reage a infeções”.

Temporada Nobel 2022 Este é o primeiro dos Nobel a ser anunciado este ano. Amanhã, terça-feira, é entregue o da Física e, na quarta-feira, o da Química. Na quinta-feira, dia 6 de outubro, será atribuído o Nobel da Literatura e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz.

Jacquelyn Martin / AP

O último anúncio será feito no dia 10 de outubro com o vencedor do Nobel da Economia. O prémio consiste numa medalha, um diploma e dez milhões de coroas suecas (mais de 953.000 euros).

Curiosidades sobre os Prémios Nobel Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem para “o benefício da humanidade”. Um erro na origem dos prémios? Em 12 de abril de 1888, o irmão mais velho de Alfred Nobel, Ludvig, morreu em Cannes, França. Mas o Le Figaro engana-se e anuncia na primeira página a morte de Alfred: "Um homem que dificilmente pode ser considerado um benfeitor da humanidade morreu ontem em Cannes. O senhor Nobel, inventor da dinamite".

TT NEWS AGENCY