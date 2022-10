Por que razão uma candidata democrata divulgou imagens do parto?

“O Louisiana merece mais do que o caminho que estamos a seguir”. A afirmação é clara e até frequente em candidatos a cargos políticos durante as respetivas campanhas. Mas Katie Darling, de 36 anos, foi mais longe no vídeo do anúncio de campanha, que partilhou esta terça-feira e que depressa se tornou viral.

A candidata Democrata ao congresso do Louisiana partilha, no vídeo, imagens da família, da sua quinta e do parto do segundo filho. Mas mais do que as imagens, Katie explica porque decidiu avançar: “Tenho andado preocupada”.

A família de Katie vive de uma agricultura sustentável e, em parte, de subsistência, alimentam-se de muitos produtos que cultivam. Além disso têm também animais, dos quais o marido e a filha cuidam e está a chegar mais ajuda, diz Katie: “Há mais alguém que vai juntar-se a nós”, afirma mostrando que está grávida.

“Mas tenho andado preocupada”, prossegue no vídeo. E porquê? “Devido às fortes e cada vez mais frequentes tempestades provocadas pelas alterações climáticas”, mas também devido “ao baixo desempenho das nossas crianças nas escolas públicas” e sobre ”a nova lei do aborto no Louisiana, uma das mais restritas e severas" nos EUA.