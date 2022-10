Rússia multa Tik Tok e Twitch por alegada propaganda LGBT e informação falsa

A justiça russa multou o Tik Tok e o Twitch, o serviço de streaming da Amazon, por alegadamente violarem as leis russas contra difusão de “propaganda LGBT” e por difusão de “notícias falsas”.

O tribunal do distrito Tagansky em Moscovo aplicou uma coima de mais de 50 mil euros ao Tik Tok. A rede social terá recusado apagar conteúdos que a justiça russa alega que violam as leis do país contra difusão da "propaganda LGBT”.

Quanto ao serviço de streaming Twitch, a multa é de quase 70 mil euros porque não retirou uma entrevista a uma figura política da Ucrânia. O tribunal entendeu que a entrevista violava as leis russas contra a divulgação de informação falsa.