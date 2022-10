Torres humanas em Tarragona: homens, mulheres e crianças desafiam a lei da gravidade

A cidade de Tarragona, em Espanha, voltou a receber o concurso de torres humanas, após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19. Cerca de 11 mil pessoas deslocaram-se à Tarraco Arena Plaza para assistir ao "Concurs de Castells", uma tradição muito popular na região da Catalunha.

O concurso conta com a participação de pessoas de todas as idades, incluindo crianças.

"Sem as crianças não haveria ‘castells’. Os rapazes e raparigas mais jovens são os que têm de subir até ao topo e têm de coordenar as torres, e esta é uma parte essencial", explicou a psicóloga desportiva e líder de uma equipa da competição, Anna Jordand, à agência Reuters.

Na edição deste ano participaram 41 equipas, a vencedora conseguiu erguer uma torre de 13 metros de altura, arrecadando assim o prémio de 16 mil euros.

A tradição com origem no século XVIII integra a lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco.