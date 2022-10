Um "Happy Meal" para adultos? Nos EUA já existe

A caixa vermelha de cartão com um hambúrguer e um brinde foi reinventada e tem agora um novo público-alvo: os adultos.

Esta iniciativa da gigante de fast food McDonald's, lançada na segunda-feira, tem como objetivo trabalhar a nostalgia das "famosas" caixas do "Happy Meal" e fazer com que quem a comer recue no tempo alguns anos.

Ao contrário do clássico menu para crianças, este terá um Big Mac ou um Chicken McNuggets de 10 unidades, uma bebida, batatas e "uma das quatro figuras colecionáveis".