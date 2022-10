União Europeia pede à Coreia do Norte que não realize mais testes nucleares

A União Europeia solicitou segunda-feira à Coreia do Norte que se abstenha de realizar novos testes nucleares, depois dos recentes lançamentos de mísseis balísticos, em violação das resoluções da Organização das Nações Unidas, e se disponha a dialogar.

A Coreia do Norte "deve cessar o lançamento de mísseis, abster-se de realizar um teste nuclear e responder construtivamente à vontade de dialogar expressada pelos EUA, pela República da Coreia e por outros membros da comunidade internacional", indicou, em comunicado, o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell.

A Coreia do Norte lançou em 29 de setembro um míssil balístico não identificado para o Mar do Japão, depois de a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, ter visitado nesse dia a Coreia do Sul, em momento de particular tensão, dada a possibilidade de os dirigentes de Pyongyang realizarem um novo teste nuclear.

Seul Tóquio e Washington pretendem enviar uma mensagem de força perante a sua análise de que o regime norte-coreano e está a preparar para mais um teste nuclear, depois de três anos em que recusou todas as propostas de diálogo e preparou um plano de modernização de armamento.