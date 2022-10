Pelo menos 30 mortos em tiroteio numa creche na Tailândia

Pelo menos 34 pessoas morreram, entre as quais 23 crianças, num tiroteio ocorrido esta quinta-feira numa creche na província de Nong Bua Lam Phuno, no nordeste da Tailândia, revelou fonte policial.

A imagem do alegado autor do tiroteio, que teria em sua posse uma arma de fogo e uma faca, está a ser partilhada por vários órgãos de comunicação locais nas redes sociais.