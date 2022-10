“Coreia do Norte instrumentalizada pela China para desviar a atenção do que poderá vir a acontecer em Taiwan"

A Coreia do Norte lançou seis mísseis nos últimos dias.A Coreia do Sul está a conduzir exercícios navais com os Estados Unidos e o Japão ao largo da costa da Península da Coreia. A tensão neste região sobe mas não é nova, como explica Liliana Reis, professora de Relações Internacionais.

“A tensão nesta região não é nova. O que revela novidade é acontecer ao mesmo tempo que aumenta a tensão em Taiwan”.

Há analistas que sugerem que a “Coreia do Norte esteja a ser instrumentalizada pela China exatamente para desviar a atenção daquilo que poderá vir a acontecer em Taiwan e para o que a China se prepara para depois de 16 de outubro”.

Na próxima semana a China deverá reeleger o Presidente Xi Jinping.