Morreu Pebbles o cão mais velho do mundo aos 22 anos

Pebbles, o cão mais velho do mundo, morreu no início desta semana aos 22 anos no sudeste dos Estados Unidos, anunciou esta quarta-feira o livro dos recordes mundiais, o Guinness Book.

Esta cadela, da raça Fox Terrier, era alimentada com ração de gato pelos seus donos desde 2012, o que pode ter contribuído para a sua longevidade.