Trump felicita extrema-direita espanhola pelo "extraordinário trabalho" desenvolvido

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump felicitou este domingo, numa mensagem gravada, o líder da extrema-direita espanhola, Santiago Abascal, de quem destacou o “extraordinário trabalho” na defesa “das fronteiras e da agenda conservadora”.

Trump, cuja mensagem durou menos 40 segundos e foi gravada a bordo de um avião, foi um dos dirigentes políticos que enviaram mensagens transmitidas num evento organizado pelo Vox, o maior partido da extrema-direita espanhola.

“Temos que garantir que protegemos as nossas fronteiras e fazemos muitas coisas conservadoras muito boas”, disse Trump, que terminou a dizer que “a Espanha é um grande país e queremos que continue a ser um grande país. Portanto, parabéns ao Vox por tantas ótimas mensagens que envia para o povo da Espanha e para todo o mundo”.

Além de Trump, o comício de Abascal contou com outras mensagens gravadas de aliados internacionais, como Giorgia Meloni, do partido Irmãos de Itália, que está a formar governo no seu país, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que foram transmitidas no encerramento do Viva22.

Na sua mensagem, Giorgia Meloni, pediu uma "Europa de patriotas", apontando em particular o exemplo do governo polaco.

Meloni defendeu "uma Europa mais corajosa (...) para responder às grandes crises internacionais e um pouco mais humilde quando se trata de lidar com aspectos da vida quotidiana que poderiam ser resolvidos muito melhor ao nível nacional sem adicionar burocracia à burocracia".

"Viva a Europa dos patriotas", disse Giorgia Meloni, que iniciou negociações com seus parceiros de coligação, a Liga antiimigração de Matteo Salvini e o partido conservador Força Itália de Silvio Berlusconi, para um governo que deve ser formado até final do mês.

Foram ainda transmitidas mensagens gravadas do candidato do Partido Republicano no Chile nas últimas eleições presidenciais, José Antonio Kast, do expresidente colombiano Álvaro Uribe, do senador republicano norte-amedricano Ted Cruz e de Carolina Ribera Áñez, que leu um texto da sua mãe, a ex-Presidente boliviana Jeannine Áñez, atualmente detida no seu país.

O Presidente da Polónia, Mateusz Morawiecki, esteve presente no evento.

Na intervenção que fez no encerramento, Abascal dirigiu-se a outras forças políticas espanholas e, sem mencionar o Partido Popular (PP, conservador), desafiou: "Esperamo-los de braços abertos e receberemos com entusiasmo no dia em que quiserem defender esta Espanha".

"Gostariamos de não estar sozinhos nesta luta. Mas agora é assim. O Vox está cada vez mais acompanhado, mas está sozinho até que outros se queiram juntar a esta força”, proclamou no evento lotado e que a organização estima ter juntado cerca de 10.000 pessoas.

O Vox concitou a atenção nacional no cenário político espanhol em 2019, quando se tornou a terceira maior força no Parlamento da Espanha após uma eleição que levou a uma coaligação nacional de esquerda que ainda detém o poder.

O programa do Vox vai desde a ‘tolerância zero’ ao separatismo catalão até ao desdém pela igualdade de género, passando por tomadas de posição contra a imigração não autorizada proveniente do continente africano e abraçando quer a “Reconquista” da Espanha medieval do Islão quer o legado da ditadura do general Francisco Franco no século XX.