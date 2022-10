Ativistas colam-se a pintura de Picasso em protesto

Como forma de protesto, os dois manifestantes colaram as mãos, recorrendo a supercola, à terceira pintura antiguerra de Picasso, no domingo.

Dois ativistas da Extinction Rebelliom colaram-se a uma pintura premiada de Pablo Picasso na Galeria Nacional de Victoria, na Austrália, para chamar a atenção para as causas ambientais antes das eleições estaduais no próximo mês.

Estes dois ativistas estavam acompanhados por um grupo que gritava “parem com o carvão, parem com o gás, parem com o petróleo, parem com a exploração florestal”.

Esta ação não danificou a obra, que estava protegida por um acrílico. Ainda assim, os manifestantes foram detidos e posteriormente libertados sem acusações.

O espaço de exposição foi reaberto ao público poucas horas depois.

O porta-voz da Extinction Rebellion, Brad Homewood, disse que o grupo sabia que poderiam realizar este protesto sem danificar a obra de arte.

“A nossa intenção sempre foi colar no acrílico”, disse acrescentando que um conservador teve de usar acetona para dissolver a supercola usada pelos ativistas.

O professor aposentado e ativista Tony Gleeson, um dos manifestantes que se colou à pintura disse, em comunicado, que a obra de Picasso representa o sofrimento da guerra.

"Precisamos de pensar como é que esse tipo de sofrimento aumentará e como é que o colapso social, que os cientistas avisam, está a chegar e acabará por nos colocar na linha de fogo".

A obra de Picasso foi emprestada à galeria Nacional de Victoria, em Melbourne, como parte da exposição Picasso Century.