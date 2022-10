Como combater a seca? Israel aposta na dessalinização

A falta de água, por causa da seca, está a atingir níveis assustadores em vários pontos do mundo. Na tentativa de minimizar o problema, Israel apostou cedo no processo de retirar o sal da água do mar e está a obter resultados.

Na década de 90 do século passado, Israel sofreu uma das maiores secas da sua história. O dilema era comprar água barata na Turquia, que seria transportada para Israel em barcos, ou investir em centrais de dessalinização, a opção mais cara.

Os Governos decidiram optar por uma alternativa que lhes dava independência e atualmente, Israel tem toda a água que precisa.