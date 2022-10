Ativista agredido no consulado chinês em Manchester, legisladores pedem investigação

Ativistas e legisladores do Reino Unido exigiram, esta segunda-feira, que seja investigada a agressão a um manifestante pró-democracia de Hong Kong, ocorrida, no domingo, no consulado chinês em Manchester, no noroeste de Inglaterra.

O grupo de manifestantes de Hong Kong organizou o protesto à porta do consulado no dia da cerimónia de abertura do 20.º Congresso do Partido Comunista da China, que decorre esta semana em Pequim.

No vídeo, partilhado nas redes sociais, um dos manifestantes de Hong Kong aparece a ser espancado por um grupo de homens, depois de ter sido arrastado para dentro do consulado. Um agente da polícia entra de seguida no consulado e retira o manifestante.