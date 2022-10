"Uma Mensagem da Ucrânia": livro do Presidente Zelensky chega em breve

O primeiro livro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reúne uma seleção de discursos que explicam a jornada daquele país desde 2019, em defesa contra a “agressão da Rússia”. A obra será publicada em Portugal a dia cinco de dezembro, mas a pré-venda estará para breve.

A notícia foi avançada pelos vogais, chancela da Penguin Random House Grupo Editorial Portugal, que é quem vai editar. A obra pretende ser um "apelo" do presidente ucraniano ao apoio do mundo e pela defesa da democracia.

"Uma Mensagem da Ucrânia" é o título do livro, que inclui 16 discursos de guerra de Zelensky, que o próprio selecionou de entre mais de mil, "para explicar a jornada da Ucrânia desde 2019", bem como uma introdução, na qual reflete sobre o que tem aprendido sobre si próprio e a Ucrânia desde a invasão do país pela Rússia, em fevereiro deste ano.

"Desde a minha tomada de posse em 2019, já proferi mais de mil discursos pelo mundo. Escolhi os 16 discursos deste livro porque, mais do que quaisquer outros, ajudá-lo-ão a compreender-nos: as nossas aspirações, os nossos princípios e os nossos valores. Acima de tudo, este livro ajudá-lo-á a ouvir a mensagem que queremos dirigir ao mundo: a de que somos um povo livre e independente, e de que lutaremos até o último soldado russo ter deixado o nosso território", descreve Zelensky, citado no comunicado da editora.