Apresentador James Corden foi banido de um restaurante em Nova Iorque

O apresentador britânico James Corden foi banido de um popular restaurante em Nova Iorque recentemente. Keith McNally, o dono do estabelecimento, recorreu às redes sociais para explicar os motivos que o levaram a tomar esta decisão. Contudo, poucas horas depois, comunica que Corden “está perdoado”. Esta segunda-feira, o proprietário do restaurante francês Balthazar informou os mais de 81 mil seguidores no Instagram que James Corden foi o “cliente mais abusivo de todos os que já passaram pelo Balthazar desde que o restaurante abriu há 25 anos”. Keith começa por dizer que Corden é um “comediante muito talentoso, mas um pequeno cretino”. O proprietário descreveu os comportamentos inapropriados do apresentador do "The Late Late Show", durante as visitas ao estabelecimento e citou os relatórios do gerente sobre os incidentes.

Em junho, disse McNally, o apresentador britânico exigiu uma rodada de bebidas por ter encontrado um fio de cabelo na comida, sob pena de escrever uma reclamação. Quando terminou o prato principal, Corden terá sido “extremamente desagradável” com o gerente. Numa segunda ocasião, este mês, o apresentador do “The Late Late Show” regressou ao restaurante Balthazar com a sua esposa para um brunch. Reclamou com o empregado de mesa, porque tinha “um pouco de clara de ovo” na sua omelete de gema de ovo, relata McNally. O cozinheiro refez o prato, mas foi enviado com o acompanhamento errado, o que foi a gota d'água para Corden. "Não consegues fazer o teu trabalho! Não consegues fazer o teu trabalho! Talvez eu devesse ir para a cozinha e fazer a omelete eu mesmo!" Na sequência deste incidente foram entregues copos de champanhe na mesa, que ficaram por conta da casa. Ainda assim, este episódio deixou o empregado de mesa “muito abalado”. Poucas horas depois de ter publicado esta mensagem, o proprietário do Balthazar volta ao Instagram para informar de que “está tudo perdoado”.