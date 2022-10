Berlusconi e Putin retomam amizade com vodka à mistura

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que negoceia a formação do novo Governo de Itália, confessou, esta terça-feira, ter retomado a sua amizade com o Presidente russo, Vladimir Putin, que lhe ofereceu vodka no seu 86.º aniversário.

“Depois de muito tempo, retomei um pouco as relações com o presidente Putin, que no meu aniversário [29 de setembro] me enviou 20 garrafas de vodka e uma carta muito gentil. Retorqui com garrafas de [vinho] Lambrusco e um menu igualmente suave”, adiantou, numa cerimónia à porta fechada com militantes do Força Itália, segundo um áudio transmitido pela agência “LaPresse”.