Penny Mordaunt é a primeira candidata à sucessão de Liz Truss

" Fui encorajada pelo apoio de colegas que querem um novo começo, um partido unido e liderança no interesse nacional" , escreveu na rede social Twitter.

A líder da Câmara dos Comuns britânica, Penny Mordaunt, tornou-se esta sexta-feira a primeira candidata à sucessão de Liz Truss na liderança do Partido Conservador e no cargo de primeira-ministra.

Mordaunt, que ficou em terceiro lugar atrás de Liz Truss e Rishi Sunak na eleição interna anterior, disse querer "unir o país, cumprir as promessas [do Partido Conservador] e vencer" as próximas eleições legislativas.