Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, condenado a quatro meses de prisão

Steve Bannon, antigo conselheiro e de Donald Trump, foi condenado a quatro meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 6.500 dólares, de acordo com a Associated Press. O ex-conselheiro de 68 anos foi alvo de duas acusações de desobediência ao Congresso norte-americano por ter recusado a entrega de documentos e prestar depoimento na comissão de inquérito à invasão do Capitólio.

O juiz permitiu que Bannon ficasse livre até ao recurso e impôs uma multa de 6.500 dólares como parte da sentença. Carl Nichols proferiu a sentença depois de ter afirmado que a lei era clara e que o desrespeito ao Congresso está sujeito a uma pena mínima obrigatória de pelo menos um mês na prisão.

Tanto a pena de prisão quanto a multa ficaram abaixo da sentença recomendada pelos procuradores federais.

Os procuradores falaram numa “estratégia de má fé” e consideraram que as declarações públicas de Bannon menosprezaram a própria comissão de inquérito e que, por isso, pediram uma sentença de seis meses de prisão e o pagamento de 200 mil dólares.

“O arguido não está acima da lei e é exatamente isso que torna este caso importante”, disse o procurador J.P. Cooney. “Deve ser tornado claro ao público, aos cidadãos, que ninguém está acima da lei”.

O processo faz de Bannon uma das figuras mais importantes a ser condenada à prisão por acusações relacionadas com invasão.

Steve Bannon foi um dos principais estrategas da campanha eleitoral de Donald Trump em 2016.