Padres e freiras também veem pornografia? O Papa Francisco diz que sim

O Papa Francisco alertou os padres e as freiras par os riscos do “vício” da pornografia online. O chefe da Igreja Católica alerta os esta prática “enfraquece o coração sacerdotal”.

“É um vício que muitas pessoas têm, até os padres e as freiras”, disse o Papa, respondendo a uma questão sobre a utilização das redes sociais. "O coração puro, aquele que Jesus recebe todos os dias, não pode receber essa informação pornográfica",

O Sumo Pontífice defende que as redes sociais e a internet deve ser usado, mas considera que não se deve perder muito tempo com estas tecnologias. Aconselhou ainda a que “apagassem isso [a pornografia] do seus telemóveis, para que não tivessem a tentação à mão”.

Para a Igreja Católica, ver pornografia é uma ofensa ao voto de castidade, que é feito pelos padres e freiras.