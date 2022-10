Marido de Nancy Pelosi está internado no hospital com ferimentos graves

O marido de Nancy Pelosi está no hospital, gravemente ferido, depois de ter sido violentamente atacado em casa do casal, em São Francisco, nos Estados Unidos.

O alvo não era o marido, mas a própria Nancy Pelosi, líder do Congresso dos EUA, que estava em Washington com a equipa de segurança.

O suspeito gritava pela democrata quando invadiu a casa. Momentos depois, encontrou Paul Pelosi, de 82 anos, sozinho e acabou por atacá-lo com um martelo. A vítima está agora internada no hospital de São Francisco com ferimentos graves na cabeça e no corpo.

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como David Depape, de 42 anos.

A invasão à casa dos Pelosi levantou questões sobre a segurança das famílias e dos membros do Congresso.

Após o ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021, as ameaças aos legisladores atingiram máximos e só no ano passado as autoridades investigaram 9.600 ameaças a membros do Congresso norte-americano.