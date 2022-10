O fantasma de uma estrela gigante em noite de Halloween

Esta magnífica tapeçaria de cores mostra os restos fantasmagóricos de uma estrela gigantesca. Uma imagem capturada com detalhes incríveis pelo Telescópio VLT Survey que está no Observatório do Paranal do Observatório Europeu do Sul (ESO) no Chile.

A estrela de neutrões do remanescente de Vela, localizada um pouco fora desta imagem no canto superior esquerdo, é um pulsar que gira sobre o seu próprio eixo eixo à incrível velocidade de mais de 10 vezes por segundo

Quando explodiu, as camadas mais externas da estrela-mãe foram projetadas no gás circundante, produzindo estes filamentos espetaculares. O que resta da estrela é uma bola ultradensa dentro da qual protões e eletrões são forçados a formar neutrões - produzindo assim uma estrela de neutrões.

O VST pertence ao Instituto Nacional de Astrofísica italiano, INAF, e com o seu espelho de 2,6 metros é um dos maiores telescópios dedicados ao rastreio do céu noturno no visível.

Esta imagem é um exemplo: o VPHAS+ (VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge). Durante cerca de sete anos, foi feito o mapa de uma área considerável da nossa Galáxia, permitindo aos astrónomos compreender melhor como é que as estrelas se formam, evoluem e eventualmente morrem, explica o ESO.