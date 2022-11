O Governo do Japão pediu esta quarta-feira aos moradores das províncias de Miyagi, Yamagata e Niigata para procurarem abrigo em locais fechados após o lançamento de um novo míssil balístico da Coreia de Norte.

A informação é avançada pela Associated Press, que cita a agência japonesa que monitoriza incêndios e desastres. O míssil passou pelo território do Japão em direção ao Oceano Pacífico, confirmou fonte do governo.