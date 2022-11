O (perigoso) desafio do TikTok desaconselhado por médicos

No TikTok há um novo desafio perigoso que se está a tornar viral: dormir com a boca tapada com fita cola.

Há milhares de jovens em todo o mundo que têm replicado a ação e partilhado os vídeos.

O desafio está a chamar a atenção de toda a comunidade nas redes sociais, mas não só. Os médicos desaconselham e alertam para o perigo de asfixia.

No entanto esta não é a primeira vez que o método se torna popular nas redes sociais. Tudo terá começado em 2019 quando uma cantora indonésia, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, publicou uma foto com a família, incluindo o filho de dois anos de idade, todos de boca tapada com fita cola antes de dormir.

A ação ganhou adeptos e já na altura fez soar os alertas, de novo acionados com esta viralização no TikTok