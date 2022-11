Stoltenberg insiste que Suécia e Finlândia cumprem condições para integração

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, insistiu este sábado que a Suécia e a Finlândia já cumpriram as condições estabelecidas pela Turquia para desbloquear a entrada na Aliança, acordada pelos três países em junho passado.

"Acho que o processo de adesão deve chegar a um fim e ser ratificado", disse Stoltenberg numa entrevista radiofónica na Turquia, onde assegurou que os dois países nórdicos cumpriram todos os pontos do acordo, como o levantamento do embargo de armas para a Turquia ou a alteração das suas leis antiterrorismo.

Ancara argumenta que os dois países são um santuário para pessoas e grupos considerados terroristas e pediu mudanças legislativas, bem como a extradição de indivíduos procurados pela Justiça turca.

Stoltenberg reuniu-se na sexta-feira com o Presidente turco, Recep Tayyip Erogan, que tem insistido para que Suécia e Finlândia tomem mais medidas para cumprir o acordo.

Erdogan afirmou que o ritmo do processo de ratificação dependerá das medidas tomadas por esses países, segundo um comunicado oficial da presidência turca.

Este sábado também, o ministro dos Negócios Estrangeiros sueco reconheceu que o país se deve distanciar da milícia das Unidades de Proteção do Povo Curdo, dias antes da visita do primeiro-ministro à Turquia, na esperança de que ratifique a adesão à NATO.

"Acreditamos que há dúvidas e problemas com aqueles que mancham as nossas relações com a Turquia", afirmou Tobias Billstrom, em entrevista à Rádio Sveriges.