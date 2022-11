Se visitar Veneza, não se esqueça das galochas: as imagens do fenómeno "acqua alta"

Não é um fenómeno raro em Veneza. A maré alta inunda a cidade italiana na época baixa e foi exatamente isso que aconteceu este fim de semana.

A famosa Praça de São Marco ficou inundada com cerca de 100 cm de altura, o que não foi suficiente para ativar as barreiras de inundação de Mose, utilizadas para proteger a cidade durante a “acqua alta”.

A cidade rodeada pela Grande Lagoa é frequentemente atingida pela chamada “acqua alta” e já resultaram em cheias devastadoras.

Este fenómeno em Veneza é provocado por uma combinação de fatores exacerbados pelas alterações climáticas, desde a subida do nível da água do mar e marés invulgarmente altas até ao abatimento da terra que fez com que o nível do solo da cidade se afundasse.