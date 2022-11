Lua em eclipse total esta terça-feira. Só volta a acontecer em 2025

Esta terça-feira, decorre o último eclipse lunar total dos próximos três anos. Até 2025, a Lua não irá voltar a ficar totalmente na sombra da Terra. Mas o fenómeno não será visível em Portugal.

A Terra irá ficar entre a Lua e o Sol, impedindo que o astro seja iluminado e reflita a luz solar – o que permite que se veja a lua branca durante a noite. A Lua irá apenas receber a luz que passa pela atmosfera terrestre, emitindo por isso um tom avermelhado que será visto na Terra.

Enquanto o eclipse estiver a decorrer, será dia em Portugal, o que impede que o fenómeno se veja a partir do país. No entanto, este poderá ser visto a partir do norte e este da Europa, da Ásia, da América do Norte e de grande parte da América do Sul e da Antártida.

Na Austrália e na Nova Zelândia, o eclipse irá começar entre as 19:00 e as 20:00 (dependendo do fuso horário); já no Estados Unidos, o fenómeno decorre já perto do amanhecer. Terá a duração de aproximadamente 85 minutos.

Este é o último eclipse lunar total a ser visto nos próximo três anos. Só em 2025 voltará a ver-se um fenómeno destes – estando previstos, entretanto, alguns eclipses parciais. E não será apenas um: deverão acontecer um eclipse total da Lua, um em março e outro em setembro de 2025. Ambos vão poder ser vistos a partir de Portugal.