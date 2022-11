Lula da Silva poderá vir a Lisboa depois da COP27

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, poderá vir a Lisboa depois da conferência do clima, COP27, que decorre no Egito. A passagem por Portugal deverá contar com encontros de Lula da Silva com Marcelo Rebelo de Sousa e com António Costa.

Lula da Silva já confirmou a presença evento. Depois disso, existe a possibilidade do Presidente eleito brasileiro vir a Lisboa, avança o Expresso. O jornal cita o assessor de comunicação de Lula que, questionado sobre a passagem pela capital portuguesa, não a negou: “Pode ser, é uma hipótese, ainda não tenho a confirmação."

Também o gabinete do primeiro-ministro português avança ao Expresso que essa possibilidade está em cima da mesa. Tanto Lula da Silva como António Costa vão estar na COP27, no Egito.