Utilizadores trocam Twitter pelo Mastodon, mas que rede social é esta?

Desde que o Twitter foi comprado por Elon Musk que muitos utilizadores têm optado por plataformas alternativas, conta a BBC.

Uma das redes sociais que mais tem crescido é o Mastodon. Só na última semana registou mais de 230.000 novos utilizadores, aumentando o número total para 655.000.

A aparência do Mastodon é muito idêntica à do Twitter, mas funciona de uma maneira diferente. Segundo a BBC esta é uma das razões pelas quais está a atrair novos utilizadores.

A plataforma já completou seis anos e tem uma forma de funcionar sem precedentes no mercado. Aqui ficam várias perguntas e respostas sobre o funcionamento do Mastodon.

O que acontece no momento do registo?

Quando um novo utilizador se regista tem de escolher um país, cidade ou interesses. Através destas escolhas, a plataforma "oferece" ao utilizador uma experiência mais personalizada com uma comunidade inicial que tem mais probabilidade de partilhar conteúdo relacionado com os seus interesses. No entanto, e apesar destas escolhas, qualquer utilizador pode seguir outro utilizador.

Como é que as pessoas são identificadas?

Cada utilizador tem um nome único que é constuituído por uma parte à escolha dele e outra com o servidor (país) selecionado. Por exemplo, uma pessoa registada no Reino Unido ficaria a chamar-se na aplicação algo como @utilizador1@mastodonapp.uk.

No entanto, e se as pessoas fizerem parte do mesmo servidor, basta pesquisarem pelo nome de utilizador (sem o @mastodonapp.uk no caso de Reino Unido). Ao contrário do Twitter, o Mastodon não sugere seguidores nos quais possa estar interessado.

Mas por que razão existem estes servidores?

O Mastodon, ao contrário de grande parte das redes sociais, não é propriedade de uma pessoa ou empresa em concreto. Os diferentes servidores são geridos por pessoas ou instituições diferentes e todos eles estão conectados em rede.

Se uma das vantagens apontadas pelo utilizadores está no facto de o "poder" não estar centralizado numa única pessoa ou empresa, o facto de cada servidor ser gerido por pessoas distintas é também um risco: se decidirem abandonar a rede social, os utilizadores perdem as contas.

Existe algum tipo de moderação no Mastodon?

Há servidores que têm e outros que não. Inclusivé há alguns que se estão a desconectar de outros exatamente por não existir controlo e existir discurso de ódio - nos casos em que servidores são bloqueados o conteúdo não será visível.

Ainda assim, os posts podem ser reportados e o conteúdo quando impróprio pode ser excluído (no entanto não fica garantido que desapareça de todos os servidores).

Existe publicidade?

Nesta plataforma não existem anúncios, no entanto nada impede um utilizador de escrever um post a promover uma empresa ou produto.

É gratuita?

Na generalidade o uso desta plataforma é gratuito. Ainda assim há servidores que estão a pedir doações.