Biden alerta que se Republicanos não vencerem eleições intercalares vão alegar fraude eleitoral

No último dia da campanha para as eleições intercalares, Joe Biden disse que há apenas duas hipóteses para os republicanos: ou a vitória ou a acusação de fraude eleitoral. Num comício no estado de Maryland, o Presidente norte-americano garantiu que as eleições intercalares são decisivas para a democracia no país.

“Hoje enfrentamos um ponto de inflexão, um daqueles momentos que acontece a cada três ou quatro gerações. Sabemos que a democracia está em risco e sabemos que este é o momento de a vossa geração a defender, de a preservar, de a escolher”, afirma o Presidente, sublinhando que “o poder da América reside nas mãos do povo”.