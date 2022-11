Donald Trump pode anunciar candidatura à Casa Branca

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode anunciar esta segunda-feira a candidatura à Casa Branca nas presidenciais de 2024, segundo os mais recentes rumores divulgados por órgãos de comunicação social, que ganharam ênfase nas últimas horas. Na semana passada, o dia 14 de novembro era apontado como a data provável para o anúncio de Donald Trump.

No entanto, a CNN começou a avançar que o republicado pode anunciar a sua terceira candidatura à Casa Branca no comício que realiza esta segunda-feira em Ohio. Fontes do Partido Republicano adiantaram à agência Efe que essa hipótese é "mais do que um boato", embora tenha pedido cautela.