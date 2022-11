Lembra-se de Archie? Afinal, morte poderá não estar ligada a desafio do Tik Tok

Novas informações sobre o caso de Archie Battersbee parecem indicar que a morte do menino britânico de 12 anos não terá sido provocada por um desafio viral do Tik Tok, como a mãe suspeitava e tinha indicado na altura.

Lembra-se de Archie?

Archie Battersbee, de 12 anos, morreu no início de agosto, depois de uma longa batalha entre a família e a justiça para que as máquinas de suporte de vida do menino britânico não fossem desligadas.

Archie estava em morte cerebral desde 7 abril depois de ter sido encontrado inconsciente em casa pela mãe, com uma ligadura no pescoço. Hollie Dance afirmou, na altura, acreditar que o que aconteceu foi resultado de um desafio viral na rede social Tik Tok, que consiste em cortar o fornecimento de oxigénio ao cérebro até se perder a consciência.

No entanto, novas informações vêm contrariar esta teoria. De acordo com o médico legista, citado pela BBC, não há qualquer evidência de que Archie estaria a participar num desafio na altura do incidente fatal. Para além disso, a polícia diz ter encontrado mensagens no telemóvel do rapaz que indicam que este se sentia “muito triste”.

O que aconteceu a Archie?

Uma análise ao telemóvel de Archie revelou informação que pode ser relevante para a investigação da morte de Archie.

De acordo com a polícia britânica, não foram encontradas quaisquer fotografias ou vídeos no telemóvel que indicassem uma possível participação de Archie neste desafio viral. No histórico de pesquisas, as autoridades encontraram apenas pesquisas relacionadas com interesses do menino, como artes marciais.

No entanto, foram encontradas mensagens “que indicam o estado de espírito de Archie”, informou a polícia.

“Só esta manhã tivemos acesso às mensagens, por isso estamos a preparar um relatório completo. Mas estamos a falar de um estado de espírito muito em baixo, muita tristeza”.

Neste relatório deverá constar a causa de morte médica e o “estado de espírito de Archie e as suas intenções a 7 de abril”, concluiu a polícia.