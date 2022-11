Centenas de crianças infetadas com HIV durante tratamento no Reino Unido

Cerca de 380 crianças foram infetadas com HIV durante tratamentos realizados Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS).

Segundo a BBC, entre 1970 e 1991, um total de 1.250 pessoas com doenças do sangue (entre elas 380 crianças) contraíram HIV na sequência de um tratamento realizado no NHS. Este tratamento - o Fator VIII - era considerado inovador e substituía a proteína de coagulação que faltava no sangue.

Para além da transmissão do HIV, acredita-se que nesta altura muitos doentes tenham sido expostos à hepatite C através deste tratamento ou de transfusões de sangue.

Durante estes anos, o Reino Unido não era autossuficiente em produtos sanguíneos, pelo que recorria frequentemente a importações dos EUA. Cada lote que chegava era constituído por plasma sanguíneo de milhares de dadores e se apenas um fosse positivo para o HIV, o vírus poderia ser transmitido.

A diretora da Haemophilia Society do Reino Unido, Kate Burt, reconheceu à BBC que a partir de 1983 "algumas crianças muito pequenas" com problemas sanguíneos receberam este tratamento "contra as orientações da época". E por isso muitos pais viveram sempre "com a insuportável questão de saber se a morte ou infeção dos filhos poderia ter sido evitada".

Hoje sabe-se que cerca de metade das 1.250 pessoas infetadas morreu antes de os medicamentos antirretrovirais estarem disponíveis.

Os dados que foram agora revelados são baseados em arquivos britânicos, onde consta que em novembro de 1990, pelo menos 175 crianças infetadas com HIV tinham tentado um acordo financeiro após uma ação contra o Ministério da Saúde britânico.

Depois de terem sido divulgados pela BBC, em outubro deste ano, foi feita uma estimativa “mais precisa”, que aumentou o número de crianças infetadas com HIV no NHS para 380.

O Governo britânico, em agosto de 2022, concordou em pagar uma indemnização aos pacientes infetados e aos cônjuges daqueles que já morreram. E, segundo a BBC, a primeira parte das indemnizações, no valor de 100.000 libras, já foi paga durante o mês de outubro.

No entanto, o acordo inicial não prevê que os pais que perderam filhos ou os filhos que ficaram órfãos fossem indemnizados, ainda assim é expectável que a situação seja reformulada após conclusão do inquérito.