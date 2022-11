Morreu Aura, a fêmea de lince ibérico que teve 900 descendentes

Aura teve a primeira ninhada de três crias com cinco anos – chamados Domo, Duna e Drago. Durante a vida somou 14 crias, dos quais seis foram libertados em várias regiões e os restantes mantêm-se no programa de reprodução. A sua descendência, direta e indireta, ultrapassa os 900 linces ibéricos. Desde 2018, altura em que parou de se reproduzir, Aura passou a estar em exibição, tornando-se embaixadora da espécie.

“Era um animal magnífico, com um caráter peculiar e mal-humorado, fazia o que queria quando queria. Era muito fácil trabalhar com ela. Foi retirado do campo com cerca de três semanas e menos de um quilo de peso. Em 2018, quando deixou de se reproduzir, foi colocado em um recinto de exposição e se tornou o embaixador da espécie para que visitantes e alunos pudessem ver seu comportamento”, conta ao El País Antonio Rivas, coordenador do El Acabuche.