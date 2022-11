Londres acusa Teerão de ameaças de morte contra jornalistas no Reino Unido

O Governo britânico acusou esta sexta-feira o Irão de ter feito ameaças de morte contra jornalistas sediados no Reino Unido e, por esse motivo, convocou o encarregado de negócios iraniano, disse o chefe da diplomacia.

"Convoquei o encarregado de negócios iraniano hoje [sexta-feira] depois de jornalistas, que trabalham no Reino Unido, terem recebido ameaças de morte do Irão", escreveu no Twitter o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly. "Não toleramos ameaças ou intimidações de nações estrangeiras contras pessoas que vivem no Reino Unido", acrescentou.

A convocatória surge após um canal de televisão em língua persa com sede em Londres - Iran International - ter informado no início desta semana que dois dos seus jornalistas que trabalham em solo britânico receberam ameaças de morte da Guarda Revolucionária Islâmica (o exército ideológico de Teerão).

De acordo com o grupo proprietário do canal, a intensificação de intimidações levou a polícia londrina a "informar oficialmente aos dois jornalistas que essas ameaças representam um risco iminente, credível e significativo para as suas vidas e as das suas famílias".

A Iran International tem informado os protestos que ocorrem no Irão desde a morte em setembro de Mahsa Amini, uma jovem curda iraniana de 22 anos que morreu três dias após a sua detenção em Teerão pela designada "polícia da moralidade", que a acusou de não cumprir o código de vestuário da república Islâmica, impondo o uso do véu às mulheres.

As manifestações - numa escala que o país não conhecia há três anos - foi reprimido à força, com quase 200 mortos, segundo a contagem de uma organização não governamental (ONG) estrangeira.

Dezenas de jornalistas também foram presos no Irão.Mas, entretanto, as autoridades iranianas acusam Londres de hospedar canais persa que cobrem amplamente os protestos.

Na quarta-feira, o Irão havia acusado o Reino Unido de tentar desestabilizar a República Islâmica e estava a "obviamente" envolvido na "propaganda" pró-manifestações.