Biden diz-se "mais forte" após democratas garantirem Senado

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje estar numa posição "mais forte" para um encontro com o líder chinês, Xi Jinping, após os democratas terem mantido o controlo da câmara alta do parlamento norte-americano.

"Sinto-me bem e estou ansioso pelos próximos dois anos", disse Biden na capital do Camboja, Phnom Penh, onde termina hoje a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

"Sei que estou a chegar mais forte", disse aos jornalistas Biden, que se vai encontrar com Xi na segunda-feira, na ilha indonésia de Bali, à margem da cimeira do grupo das 20 economias mais desenvolvidas (G20). "Conheço Xi Jinping, ele conhece-me", acrescentou Biden, dizendo que sempre tiveram "discussões francas". O atual Presidente norte-americano era vice-presidente em 2012, quando Xi foi escolhido para liderar o Partido Comunista Chinês. "Temos muito poucos desentendimentos. Só precisamos de determinar quais são as linhas vermelhas", disse Biden.