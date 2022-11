Rei Carlos III presidiu pela primeira vez à cerimónia do Dia da Memória

Na cerimónia solene, Carlos III, com uniforme de marechal de campo, colocou uma coroa de papoilas com uma mensagem "em memória das mortes gloriosas", segundo a agência noticiosa Efe.

Os dois minutos de silêncio tiveram início com os sinos do Big Ben, o sino do famoso relógio do parlamento britânico, que tocou 11 vezes às 11:00 e que retomou o serviço normal após cinco anos de trabalhos de renovação.

A cerimónia contou com a presença de outros membros da família real, incluindo a rainha consorte Camila e o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, bem como do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o líder do partido Trabalhista, Keir Starmer.

Além de Carlos, William, Sunak e Starmer, representantes das forças armadas depositaram coroas de papoilas na presença de milhares de antigos combatentes em vários conflitos armados em que o Reino Unido esteve envolvido.

A rainha Isabel II, que morreu em 8 de setembro, considerava o Rememberance Sunday um dos compromissos mais importantes do calendário real. Após escutar-se o hino nacional, cerca de 10.000 ex-combatentes desfilaram pela zona governamental, como parte da cerimónia.

O 40.º aniversário da guerra nas Malvinhas/Falkland, que opôs Reino Unido e Argentina sobre a soberania das ilhas no Atlântico Sul, foi também assinalado, com a presença de muitos ex-combatentes.