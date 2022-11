Carro da Tesla perde o controlo e mata duas pessoas na China

Um veículo da marca Tesla perdeu o controlo e provocou a morte a duas pessoas. O acidente aconteceu no passado dia 5 de novembro, na cidade chinesa de Chaozhou, província de Guangdong. O percurso do veículo foi captado pelas câmaras de vigilância.

A Tesla, companhia fundada por Elon Musk, já emitiu um comunicado sobre o caso, afirmando que os travões do carro não registaram falhas. Os dados obtidos pelo veículo não apresentam provas de que o pedal dos travões tenha sido pressionado antes da primeira colisão, avança a empresa em declarações à Bloomberg. Por outro lado, o acelerador estava altamente ativado.

A empresa norte-americana mostrou-se disponível para trabalhar com as autoridades chinesas na investigação do acidente, “providenciando ativamente toda a ajuda necessária”.

Os veículos da marca Tesla dispõem de uma opção de piloto automático, no entanto não se sabe se esta função estaria ou não ativada no momento em que o carro perdeu o controlo.

Segundo os media locais, o carro era conduzido por um homem de 55 anos, que sobreviveu ao acidente. As autoridades realizaram um despiste de álcool e drogas, tendo apresentado um resultado negativo. Familiares do condutor avançam que o carro apresentava problemas nos travões há algum tempo.