Lavrov desmente hospitalização à chegada a Bali

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, negou esta segunda-feira que esteja hospitalizado e garantiu estar no seu quarto de hotel a preparar-se para a cimeira do G20, informou a agência de notícias estatal russa Sputnik .

O governador de Bali afirmou no entanto à Reuters que “Lavrov deixou o hospital com boa saúde”. depois de ter feito um "check-up" no hospital Sanglah e de onde " regressou imediatamente" , disse IWayan Koster.

A Associated Press citou esta manhã três funcionários do Governo indonésio e médicos que o diplomata russo estava a ser tratado no Hospital Sanglah em Denpasar. Todos se recusaram a ser identificados por não estarem autorizados a discutir o assunto publicamente.



Duas destas pessoas disseram que Lavrov estava a ser tratado devido a um problema cardíaco.



Lavrov é o representante da Rússia na cimeira do G20 que começa terça-feira. Putin não vai comparecer.