Cria de elefante interrompe direto e deixa repórter às gargalhadas

Uma cria de elefante roubou o protagonismo ao jornalista queniano Alvin Kaunda, numa reportagem em direto sobre vida selvagem. Rodeado de elefantes órfãos, o repórter foi supreendido pela tromba de uma cria, que acabou por ser o centro das atenções.

O jornalista da Kenya Broadcasting Corporation (KBC) não resistiu às cócegas e desatou às gargalhadas, interrompendo o direto que o repórter fazia literalmente no meio de vários elefantes, no momento em que estavam a ser alimentados.

O pequeno elefante não demorou muito para decidir esfregar a sua tromba no rosto do jornalista. Alvin Kaunda contou a uma rádio queniana que no início ainda tentou conter as gargalhadas, mas que depois se tornou impossível aguentar as cócegas.

O jovem repórter, ainda estagiário, diz também que esta experiência mostrou-lhe que "os animais gostam de ser o centro das atenções, seja um porco, um hipopótamo ou um elefante".

A estrela da emissão da KBC foi uma órfã chamada Kindani que vive no Sheldrick Wildlife Trust, instituição que se dedica à proteção da vida selvagem no continente africano e que fez questão de partilhar o momento.