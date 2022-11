O ternurento encontro entre a mãe chimpanzé e a cria recém-nascida

É diretamente do Sedgwick County Zoo, no estado norte-americano do Kansas, que nos chega uma bonita e ternurenta história. Mahale, a chimpanzé adulta protagonista deste momento, entrou em trabalho de parto no passado dia 15 de novembro mas não correu bem.

Foi de imediato transportada para a ala veterinária do jardim zoológico onde foi sujeita a uma cesariana.

Segundo informa o zoo na sua página de Facebook, o parto decorreu dentro da normalidade, mas o pequeno chimpanzé teve dificuldades respiratórias, o que obrigou os profissionais a manterem o recém-nascido sob observação durante quase 48 horas.

Ontem foi devolvido à mãe já com nome de batismo. Chama-se Kucheza que significa “brincar” em suaíli - uma língua falada em várias nações africanas.

O momento em que Mahale vê o filho pela primeira vez e o coloca em seus braços foi captado e é capaz de tocar os corações mais gelados.